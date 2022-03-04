شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائى اليومى لجائحة كورونا فى عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إنها "سجلت 1066 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1916 حالة للشفاء، و6 حالات وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 39042 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة العراقية،أهابت بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بالتوجه إلى المراكز الصحية المنتشرة فى كافة المناطق لتلقى اللقاح؛ من أجل التصدى لجائحة كورونا.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "خبراء الصحة العامة والرصد الوبائى يتابعون، الموقف الوبائى العالمى والإقليمى والإجراءات الأخيرة التى تتخذها بعض الدول فى تخفيف الإجراءات الوقائية، وخاصة بما يتعلق بإلغاء فحص المسحة (PCR) لغرض السفر، وكذلك بعض الإجراءات المتعلقة بالدوام فى المدارس والجامعات وإقامة التجمعات البشرية بعد أن حققت نسب عالية من التغطية من تطعيم مواطنيها بلقاح (كوفيد-19) والتزام مواطنيها بالإجراءات الصحية الوقائية".