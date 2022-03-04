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الإمارات تقدم 13 ألفا و334 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 13 ألفا و334 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 24 مليونا و218 ألفا و796 جرعة.


وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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