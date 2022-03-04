شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏أعلنت قوات التحالف، اليوم، تنفيذ (15) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأسفرت هذه العمليات عن تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.

وكانت قوات التحالف‬⁩، قد أعلنت أمس، عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.