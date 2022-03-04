شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 50 ألف مصلٍ صلاة اليوم الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك بالقدس، وتوافد المصلون من محافظات الضفة وأراضى عام 1948، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد، ومنعت العديد منهم من الدخول ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ونصبت الحواجز عند مدخل باب الأسباط شرق البلدة القديمة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.