شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من “الأرصاد” لسكان الرياض: استمرار موجة الغبار حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار موجة الغبار والأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً -بمشيئة الله-.

وأضافت أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة بالحالة في المنطقة هي؛ العاصمة الرباض والخرج والدرعية والدلم وثادق وضرما وحريملاء ورماح والمزاحمية ومرات.

وأكدت أن الأجواء المتوقعة عبارة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

وأشارت إلى أن التأثيرات المصاحبة، هي نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية.

وأصدرت إدارة الدفاع المدني تحذيراً من الحالة الجوية، مطالبة الجميع باتخاذ الحيطة والحذر.

يأتي هذا في الوقت الذي تغطي فيه موجة من الغبار، معظم أنحاء الرياض، حيث اكتست العاصمة باللون الأصفر إثر الرياح المثيرة للأتربة والغبار الذي أدى إلى انعدام الرؤية تمًاما.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم.