شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ “الخثلان” يوضح أفضل وأكمل صيغة للصلاة على النبي ﷺ داخل الصلاة وخارجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن أفضل وأكمل صيغة للصلاة على النبي ﷺ داخل الصلاة وخارجها هي الصلاة الإبراهيمية.

وأكد الشيخ الخثلان، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب بن عجرة، قالوا: ” يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك”، فقال عليه الصلاة والسلام: ” قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم”.

وأضاف أن هذه الصلاة تسمى بالإبراهيمية وهي تقال في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، وأما خارج الصلاة فمن السنة أن يأتي بالصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ” إن الله وملائِكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما”، فيجمع بين الصلاة والسلام، فيقول “اللهم صل وسلم على رسولك محمد”، فهذه أكمل الصيغ.

وأشار إلى أنه من أراد أن يضيف مع هذه الصيغة “على آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه”، هذا أيضا حسن، لكن من حيث الأصل” فيكرر “اللهم صل وسلم على رسولك محمد”.