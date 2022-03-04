“نزاهة”: إيقاف 143 متهماً في جرائم رشوة وتزوير خلال شهر واحد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1443 هـ. وكشفت الهيئة أنه تم التحقيق مع 544 شخصاً وإيقاف 143 متهماً خلال شهر رجب 1443هـ، في جرائم رشوة وتزوير واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة. وأشارت إلى أن القضايا التي تم مباشرتها كانت في وزارة الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية.

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