شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة جنوب الغرب الصومالية تعلن عن موعد إجراء انتخابات 6 مقاعد فى "بيدوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الانتخابات لولاية جنوب الغرب الصومالية الإقليمية، اليوم الجمعة، قائمة 6 مقاعد تترشح لعضوية مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب اللجنة، فإنه سيجرى الشروع في عملية تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الشعب الفيدرالي عن ولاية جنوب الغرب ومنحهم الشهادات خلال الأيام القادمة دون تحديد الموعد.

هذا وتجرى عملية انتخابات أعضاء مجلس الشعب الصومالي، على قدم وساق في جميع الإدارات الإقليمية في البلاد.