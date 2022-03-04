شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوتت الإمارات العربية المتحدة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية، "لقد صوتنا لصالح هذا القرار، ونشارك الدول الأعضاء في المناشدة لتحقيق السلام، سلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم أيضًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي" .. مشيرة إلي أن تحقيق سلام مستدام يتطلب الحوار والدبلوماسية الفعالة.

وأضافت "تدرك دولة الإمارات الحاجة إلى مواجهة هذه اللحظة عبر تجديد الجهود الدبلوماسية والقيادة الدولية، بحيث يتم وضع احتياجات الناس الفعلية في صميم جهودنا.. ويجب أن تبقى سبل الحوار مفتوحة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى، وعلينا السعي معاً لتحقيق ذلك".

وأشارت إلي أن مصداقية الأمم المتحدة تعتمد على تمثيلها لدول العالم، وفعاليتها في تطبيق المبادئ التي يؤيدها المجتمع الدولي .. داعية إلى تطبيق هذه المبادئ على قدم المساواة.

وعبرت عن القلق البالغ لدولة الإمارات إزاء التطورات الإنسانية في أوكرانيا، مشيرة إلي ضرورة حشد جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحوار وإنهاء الأعمال العدائية، ومعالجة الوضع الإنساني، بمد يد العون لمن هم في أمس الحاجة للمساعدة.

وكانت دولة الإمارات واحدة من 141 دولة عضواً، قد صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.