شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الليبية تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بكافة المواطنين الليبيين المتواجدين إلى الآن على الأراضي الأوكرانية بضرورة مغادرتها، نظرًا لتدهور الأوضاع المتصاعدة فيها بسبب الحرب.

وطالبت الوزارة في بيان - نقلته اليوم الجمعة وكالة الانباء الليبية (وال) - المواطنين بسرعة التواصل والتنسيق مع السفارة الليبية بأوكرانيا، أثناء مغادرة المعابر الحدودية الأوكرانية والاتصال بالسفارات الليبية لدي الدول المجاورة .

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، بما قدمته رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية؛ لتسهيل إجلاء الليبيين والتعاون مع سفارة ليبيا برومانيا، وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات .

جاء ذلك خلال لقائها وكيل وزير خارجية جمهورية رومانيا كورنيل فيروتزا بمقر الخارجية الرومانية في بوخارست بحضور أعضاء "لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا"، حيث جرت مناقشة العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية، وأكد وكيل وزارة الخارجية الروماني على أن بلاده لم تطلب أي مستندات من الليبيين ومنحتهم تأشيرات مجانية عند دخولهم لرومانيا.

جدير بالذكر أن أول مجموعة من الليبيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية وعددهم قرابة 165 شخصا، وصلوا إلى مطار معيتيقة مساء أمس الخميس على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.