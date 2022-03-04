شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: من الجهل التوكل على الله دون العمل بالأسباب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل بن جميل عزاوي: إنه من الجهل التوكل على الله دون العمل بالأسباب.
وأوضح خلال خطبة الجمعة بالحرم المكي، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، وأنه من الجهل ترك العمل بالأسباب بدعوى التوكل على الله، مشيرًا إلى أنه من الجهل أيضًا الاعتماد على الأسباب بالكلية والغفلة عن التوكل على الله وكلا الحالين مذموم.
وأضاف غزاوي أن الصحيح أن يجمع العبد بين العمل بالأسباب وبين التوكل على الله تعالى، مستشهدًا بسؤال رجل لنبي صلى الله عليه وسلم: “أُرسل ناقتي وأتوكل”، بمعنى أي الفعلين يوافق التوكل، ربط الناقة أو تركها على حالها ثم السعي لأحواله، حتى يستبين له ماذا يعمل، فكان لابد من توجيهه التوجيه الأمثل وعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اعقلها وتوكل”.
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