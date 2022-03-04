شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. موجة غبار تغطي سماء الرياض.. وتنبيه عاجل من “الأرصاد” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غطت موجة من الغبار، اليوم الجمعة، معظم أنحاء الرياض، حيث اكتست العاصمة باللون الأصفر إثر الرياح المثيرة للأتربة والغبار الذي أدى إلى انعدام الرؤية تمًاما.

واجتاح الغبار الشوارع والطرق، مما تسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تسبب الغبار والأتربة المثارة في انعدام الرؤية.

وتصدر هاشتاق “الرياض الآن” الترند على “تويتر”، بعد دقائق من اجتياح عاصفة الغبار والأتربة للأحياء والشوراع حتى غطت العاصمة.

في الوقت نفسه أصدرالمركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، عن أتربة مثارة ورياح نشطة، على عدة مناطق اليوم، تستمر حتى الرابعة مساءً.

وأوضح أن التحذير يشمل منطقة؛ الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وساجر شقراء.

كما نبه إلى أتربة مثارة ورياح قوية، تستمر حتى الخامسة مساءً، على مناطق؛ القصيم والأسياخ والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.