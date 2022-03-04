شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة: رياح سطحية وأمطار رعدية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والرياض، والشرقية، والقصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.