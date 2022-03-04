شكرا لقرائتكم خبر عن الانخفاض مستمر.. “الصحة‬” تُسجل 363 إصابة جديدة بـ”كورونا” و559 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 363 إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 559 حالة تعافي من الفيروس، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وانخفض عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة إلى 461 حالة حرجة.

وأوصت بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا كارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

وكشفت “الصحة” عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: