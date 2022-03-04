شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا ببغداد تنفى وجود طلب للانضمام لقواتها العسكرية للقتال بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت السفارة الروسية في بغداد وجود طلبات من مواطنين عراقيين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي للمشاركة في القتال بأوكرانيا.

وأكدت السفارة الروسية في بيان - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، "نفيها مزاعم بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تم تداولتها مؤخراً بشأن انخراط قنصلية روسيا في البصرة بأي نشاط مزعوم خاص بطلب الانضمام إلى صفوف القوات الروسية".

وكانت بعض وسائل الإعلام، ذكرت أن متطوعين قدموا طلبا الى القنصلية الروسية في البصرة من أجل الانخراط في صفوف القوات الروسية للقتال في أوكرانيا.