شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان: تنفيذ إصلاحات ضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، إنه طلب من الرئيس عون أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، لاسيما وأن بعض هذه الإصلاحات يحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأشار الشامي إلى "أن العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان العماد ميشال عون، لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامى الذي أطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ومن ناحية أخرى، كان صندوق النقد الدولى، قد أكد أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.

وفق بيان أصدره مجلس الوزراء اللبنانى، فى ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولى برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذى استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.