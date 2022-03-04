شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرق يضيء سماء حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر عواصف رعدية أضاءت سماء محافظة حفر الباطن.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “طقس العرب”، في “تويتر”، تقلبات جوية، وبرق ورعد في سماء المحافظة مصحوبة برياح نشطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس بمشيئة الله، تكوّن عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

كما توقعت الأرصاد، نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.