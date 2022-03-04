شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «المرور» بشأن إغلاق الطرق المحيطة بـ«مارثون الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم غدا السبت ، إغلاق الطرق المحيطة بـ مارثون الرياض.
وقال الإدارة في بيان لها: “تنوه الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم إغلاق الطرق المحيطة بـ مارثون الرياض السبت من الساعة 3:30 صباحاً حتى 1:00 مساءً.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة خلال فعاليات مارثون الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «المرور» بشأن إغلاق الطرق المحيطة بـ«مارثون الرياض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.