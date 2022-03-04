شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «المرور» بشأن إغلاق الطرق المحيطة بـ«مارثون الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم غدا السبت ، إغلاق الطرق المحيطة بـ مارثون الرياض.

وقال الإدارة في بيان لها: “تنوه الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم إغلاق الطرق المحيطة بـ مارثون الرياض السبت من الساعة 3:30 صباحاً حتى 1:00 مساءً.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة خلال فعاليات مارثون الرياض.