شكرا لقرائتكم خبر عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل أو لعذر وبدون عذر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل أو لعذر وبدون عذر.

وقال الشيخ الخثلان: “أما إذا كان بعذر فلا حرج عليه، مثل النسيان مثلاً، فهو يعتبر من الأعذار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، ولذلك فإن كان معذوراً فلا حرج عليه.

وتابع الشيخ الخثلان: “ولكن إن أخرها بدون عذر فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، واختلف العلماء، هل يكفر بتأخير صلاة واحدة عن وقتها أم لا؟.

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن أكثر أهل العلم أنه لا يكفر ويبقى في دائرة الإسلام، خاصة أنه صلاها لكنه آخرها عن وقتها فيدخل في الساهين، الذين ذكرهم الله في قوله تعالى { فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}