شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتهم بإطلاق نار وإصابة «سعودي» في الجهراء بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزراة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق نار وإصابة مواطن سعودي كان برفقة زوجته بمحافظة الجهراء. وطبقا لصحيفة “الوطن” الكويتية؛ أنه وبمجرد مواجهة المتهم أقر واعترف بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما. وأضافت أنه تمت إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص، لتسجيل القضية.

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