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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المدة اللازمة للتقديم على ساند؟ «التأمينات» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدة اللازمة للتقديم على دعم “ساند” في حالة ترك العمل.
وقالت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لعملاء نظام التأمينات.. بادر بالتقدم بطلب التعويض عن التعطل عن العمل ساند عند تركك العمل لسبب خارج عن إرادتك”.
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات “يتطلب قبول طلب تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، التقدم خلال 90 يوما من ترك العمل”.
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