شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيسبوك.. تعطل تطبيقي App Store و Google Play في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفاد مستخدمو مواقع التواصل بتعطل تطبيقي App Store و Google Play في روسيا، وذلك بعد تعطل موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكانت وسائل إعلام روسية، أعلنت أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توقف عن العمل داخل روسيا.

وكانت روسيا قيدت الوصول إلى موقع فيسبوك، بسبب موقف المنصة من حسابات العديد من المنافذ الإخبارية المدعومة من موسكو وسط غزو أوكرانيا.

واتهمت هيئة الاتصالات الروسية (روسكوم نادزور) الشبكة بـ “الرقابة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس”.

وقالت شركة فيسبوك إنها رفضت التوقف عن تدقيق الحقائق وتصنيف المحتوى من المؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة الروسية.