شكرا لقرائتكم خبر عن لهواتف أندرويد.. واتساب يختبر ميزة تسجيل صوت جديدة مشابهة لآيفون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة واتساب عن ميزة جديدة تسمح لمستخدمي أندرويد بإيقاف تسجيلات الرسائل الصوتية واستئنافها مما يسهل الوقت والجهد على المستخدمين.

وفي التفاصيل بدأ تطبيق واتساب في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد. بعد التحديث، سيصبح من الممكن لمستخدمي أندرويد أيضاً إيقاف تسجيل ملاحظة صوتية على هواتفهم الذكية، وفقًا لتقرير صادر عن موقع “وابيتلان إنفو.

ومن المقرر أن تعمل الميزة الجديدة على نظام أندرويد الأساسي بشكل مشابه لنظام آي أو إس في هواتف آيفون، بعد التحديث التجريبي الأخير.

وسيتمكن مستخدمو أندرويد من رؤية زر إيقاف مؤقت جديد عند التمرير لأعلى بعد الضغط على زر التسجيل. بمجرد الإيقاف المؤقت، سيتم استخدام نفس الزر لاستئناف التسجيل.

وستكون الميزة الجديدة مفيدة لمشاركة التسجيلات الطويلة وستوفر أيضًا الوقت للمستخدمين حيث لا يتعين عليهم إعادة تسجيل ملاحظة صوتية في حالة حدوث بعض الانقطاع.

يذكر أن هذه الميزة كانت متاحة لمستخدمي واتساب على أجهزة آي أو إس فقط، أما الآن فإن واتساب تختبر الميزة لمستخدمي أندرويد أيضاً.