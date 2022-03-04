شكرا لقرائتكم خبر عن لمنافسة يوتيوب.. تيك توك تتيح ميزة جديدة خاصة بتحميل المقاطع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي TikTok “تيك توك”. وقال السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: إن TikTok تعمل على منافسة منصة Youtube، حيث أتاحت ميزة جديدة تمكن المستخدم من تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق”.

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