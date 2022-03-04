شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «فيسبوك» يتوقف عن العمل داخل روسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وسائل إعلام روسية، أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توقف عن العمل داخل روسيا.
وكانت روسيا قيدت الوصول إلى موقع فيسبوك، بسبب موقف المنصة من حسابات العديد من المنافذ الإخبارية المدعومة من موسكو وسط غزو أوكرانيا.
واتهمت هيئة الاتصالات الروسية (روسكوم نادزور) الشبكة بـ “الرقابة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس”.
وقالت شركة فيسبوك إنها رفضت التوقف عن تدقيق الحقائق وتصنيف المحتوى من المؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة الروسية.
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