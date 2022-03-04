شكرا لقرائتكم خبر عن "قسد" تنفى صحة معلومات عن إرسال مقاتليها إلى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تكون أرسلت مقاتلين للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ووصفت تلك المعلومات بالكاذبة.

وقالت "قسد" في بيان إن "بعض وسائل الإعلام التابعة للاحتلال التركي تداولت أخبارا كاذبة وروايات زائفة تدّعي إرسال قواتنا عدد من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا. نؤكد أن تلك المعلومات عارية عن الصحة وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا".

وأضاف المركز الإعلامي لـ "قسد" أنها قوات "وطنية سورية" وأنها "تكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافية السورية ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال".