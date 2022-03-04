شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم التعليم: 6 فوائد لدخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الأهداف والفوائد من دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP. وقالت هيئة تقويم التعليم، عبر حساب “العناية بالمستفيدين، إن فوائد مزايا دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP تشمل ما يلي: 1- التقديم على أقسام اللغة الإنجليزية 2- الالتحاق ببرامج لغة إنجليزية تتناسب مع مستوى الطالب 3- الإعفاء من مقررات لغة إنجليزية في برنامج دراسي 4- متطلب للتقديم على برنامج دراسات عليا 5- الالتحاق ببعض الكليات العسكرية 6- لتطوير معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة 7- لتطوير الراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجازة اللغة الإنجليزية

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