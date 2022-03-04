شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: مجهولون سرقوا السياج الشائك حول حقول الألغام بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، أن مجهولين أقدموا فى الآونة الأخيرة على سرقة الأوتاد المعدنية والسياج الحديدى الشائك حول حقول الألغام فى المنطقة الحدودية الجنوبية بهدف بيعها، ما أدى إلى اختفاء معالم هذه الحقول وممراتها.

وحذرت قيادة الجيش ،فى بيان لها، من خطورة ارتكاب هذه الأفعال نظرا للخطر المباشر الذى قد تسببه على المواطنين من جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية، مؤكدة أنها ستلاحق المرتكبين للقبض عليهم وإحالتهم على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانونى بحقهم.