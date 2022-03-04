شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يؤكد للرئيس الأوكراني استعداد السعودية لبذل جهود الوساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد الأمير محمد بن سلمان دعم الجهود لخفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وأكد ولى العهد السعودى للرئيس الأوكراني استعداد السعودية لبذل جهود الوساطة.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي، متابعا: نحتاج إلى ضمانات أمنية وقلت هذا منذ البداية.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفى، أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا، موضحا أنه إذا تم إنهاء وجودنا فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس، مستطردا: نطالب بمنطقة حظر طيران لتفادي سقوط المزيد من المدنيين .

وقال الرئيس الأوكراني،: طالبت بفرض عقوبات على روسيا قبل بدء الحرب، كما طالبنا الغرب بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا، متابعا: لن نستسلم والدعم الدولي يضعنا على المسار الصحيح.