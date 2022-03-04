شكرا لقرائتكم خبر عن الأسيرات الفلسطينيات: نتعرض للقمع والتنكيل فى سجون الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأسيرات الفلسطينيات فى سجن "الدامون" الإسرائيلي، اليوم، الخميس، إنهن تعرضن هذا العام إلى العديد من أساليب القمع والتنكيل والعقاب الجماعى الوحشية، كالمنع من الزيارات والحرمان من المكالمات الهاتفية، إضافة للإهمال الطبى المستمر.

وقالت الأسيرات - فى رسالة لهن بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يحل يوم الثامن من مارس - "إن هذا اليوم يأتى فى ظل الهجمة الشرسة على مكتسبات وإنجازات الحركة الأسيرة، ونحن جزء لا يتجزأ من هذه الحركة وصمودها ومواجهتها للسجان".

وأضفن أن الهجمة التى تشن على الأسرى والأسيرات غير معزولة عن سياسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقمعه والاستيلاء على أرضه لصالح الاستيطان.

ويقبع فى سجن "الدامون" 32 أسيرة، من بينهن 11 أما، وأسيرة إدارية وأسيرة قاصر، و7 أسيرات فوق سن الـ 50.

وأكدت الأسيرات أن بعضهن يعانين أمراضا مزمنة، ويحتجن الى الرعاية الطبية الدورية، خاصة فى ظل عدم وجود طبيبة نسائية داخل السجن تعنى بأمورهن الصحية، الأمر الذى يجبرهن للذهاب إلى المستشفيات خارج السجن، وهذا يحتاج لتنسيق مسبق والانتظار لأشهر طويلة بل سنوات، لتعيين المواعيد.

وسلطت الأسيرات الضوء بشكل خاص على تباطؤ إدارة سجن الدامون فى علاج الأسيرة إسراء جعابيص التى تعانى من حروق غير عادية.

وتابعن أن هذه الإجراءات تؤدى إلى تأخير العلاج وعدم التشخيص المبكر للأمراض، وإهمال طبى شديد بحق الأسيرات، حيث لا يتم مراعاة ظروفهن الخاصة كونهن نساء.

وطالبت الأسيرات بإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، وتعزيز الصمود والثبات الشعبى والالتفاف حول نضال أهل الشيخ جراح وبيتا وبرقة، وكافة المواقع التى تتعرض لانتهاكات الاحتلال، وتكثيف الجهود لفضح ممارساته.

وحثت الأسيرات الصليب الأحمر على أخذ دور جدى وحقيقى نحو أوضاع الأسرى والأسيرات.