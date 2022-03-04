شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة اللبنانية: وصول 128 مواطنًا من المتواجدين بأوكرانيا إلى بيروت فجر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بلبنان، اللواء محمد خير، أن 128 مواطنًا لبنانيًا من المتواجدين فى أوكرانيا سيصلون، فجر غد الجمعة، إلى مطار بيروت قادمين من رومانيا.

وأوضح اللواء خير، فى تصريح اليوم الخميس، أن الطائرة القادمة تقل 58 شخصًا من اللبنانيين المتواجدين فى أوكرانيا، وذلك بعد أن قامت السفارة اللبنانية هناك بتسهيل أمورهم، بالتنسيق مع الهيئة، كما تضم 70 شخصًا قادمين على نفقة أحد رجال الأعمال اللبنانيين فى رومانيا.

وأكد أن الهيئة كانت أمّنت سابقًا خروج دفعة من رومانيا وصلت أخيرًا إلى لبنان، موضحًا أنه سيتم إحضار دفعة جديدة قريبًا من بولندا، فور انتهاء التسهيلات لعودتهم.