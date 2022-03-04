دول مجلس التعاون الخليجى تدعو جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى التهدئة

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القاهرة - سامية سيد - دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى التهدئة والتحلى بضبط النفس.

جاء ذلك فى بيان مشترك ألقاه مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف عبدالعزيز الواصل باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الجلسة العاجلة التى عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الواصل إن "دول مجلس التعاون تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية فى أوكرانيا، وتؤكد فى السياق ذاته تأييدها لجميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية".

وأشار إلى أن دول المجلس تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والتحلى بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية والحوار بما يلبى مصالح جميع الأطراف، وفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية عاجلة تفضى إلى حل سياسى للأزمة السياسية القائمة.

وأوضح أن دول المجلس تدعو جميع الأطراف للالتزام باحترام قواعد القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.