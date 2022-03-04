شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم استباقى للجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكرى يمنى، إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية شنت، اليوم الخميس، هجومًا استباقيًا تمكنت خلاله من تكبيد الحوثيين خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد جنوب محافظة مأرب.

وأوضح المصدر - فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - أن الهجوم استهدف مواقع معادية فى جبهة "ملعة" أثناء محاولة مجاميع حوثية مهاجمة مواقع عسكرية، مؤكدًا سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير معدات قتالية تابعة لها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

يأتى ذلك فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات، تجمعات للحوثيين فى مواقع متفرقة جنوب مأرب وألحق بها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح، وفقًا للوكالة.

إلى جانب ذلك، طالب عدد من ضحايا تفجير المنازل التى دمرتها الحوثى فى عدة محافظات بـ"موقف دولى جاد" لإنصافهم ومحاكمة القادة الانقلابية على ما ارتكبوه بحقهم.

وذكرت وكالة (سبأ) أن الضحايا أكدوا - فى شهاداتهم التى أدلوا بها خلال جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل اليوم بمدينة مأرب - أن إقدام الحوثى على تفجير منازلهم يرقى إلى "جرائم حرب ضد الإنسانية" فى القانون الدولى الإنسانى وكل القوانين والمعاهدات الدولية وتستدعى "تحركًا دوليًا جادًا" لمحاكمة قادة الانقلابييين على تلك الجرائم.

وتحدث هؤلاء عن معاناتهم جراء تعرضهم لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها الحوثى بحقهم ابتداءً من جريمة تهجيرهم قسريًا من مناطقهم، مرورًا بنهب ممتلكاتهم وصولاً إلى تدمير وتفجير منازلهم بعد تهجيرهم.