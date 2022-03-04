شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يرحب بجميع المبادرات الداخلية والخارجية لتشجيع الحوار بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعمه للمبادرة الأممية التى تقودها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، وترحيبه بجميع المبادرات الداخلية والخارجية التى من شأنها تشجيع الحوار وإنجاحه.

وقدم البرهان، خلال لقائه اليوم الخميس مع مسئول الشئون الافريقية بوزارة الخارجية البريطانية معظم مالك، شرحا لمجمل تطورات الأوضاع الراهنة بالسودان، والجهود المبذولة لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية.

وشدد البرهان على الالتزام بعملية حوار شامل يقود إلى توافق بين الأطراف، باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، بين السودان وبريطانيا وسبل ترقيتها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأكد البرهان حرص السودان على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، ودفع التعاون المشترك بين البلدين، لما يربطهما من علاقات تاريخية.

من جانبه، أكد مسئول الشئون الإفريقية بالخارجية البريطانية معظم مالك، حرص بلاده على تقوية العلاقات وتطويرها مع الخرطوم، مجددا التزام لندن بدعم عملية الحوار بين السودانيين، الذى يفضى إلى تحقيق وفاق وإجماع وطني.