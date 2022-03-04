شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لتطعيم "فالنيفا" المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البحرين، اليوم الخميس، الموافقة على الاستخدام الطارئ للتطعيم المضاد لفيروس كورونا الذى تنتجه شركة (فالنيفا) الأوروبية، وذلك للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للتطعيم المضاد لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الذى تنتجه شركة (فالنيفا) الأوروبية المتخصصة فى تطوير وإنتاج تطعيمات للأمراض المعدية، وذلك للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق.

وبذلك تكون مملكة البحرين قد أقرت سابع استخدام طارئ للتطعيمات ضمن جهودها للتصدى لفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن قرار موافقة الهيئة جاء استنادا إلى دراسة معمقة لجميع الوثائق المقدمة من الشركة التى تضمنت نتائج دراسة المناعة، وذلك من قبل لجنة البحوث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تمت دراسة جميع الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للتطعيم وأظهرت نتائج إيجابية فى الوقاية من الفيروس.

وأوضحت الهيئة أن وزارة الصحة البحرينية ستبدأ إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بناء على الموافقة الصادرة اليوم.