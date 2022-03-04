شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية بعد أدء اليمين: سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، حيث قال رئيس الوزراء الليبي في كلمة أمام مجلس النواب إن حكومته ستعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة.

وأعرب باشاغا بحسب عن استنكاره "حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف، والتي أدت لإغلاق المجال الجوي الليبي أمام بعض الوزراء لمنعهم من أداء اليمين الدستورية"، مطالبًا بإطلاق سراح وزراء الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الدروجي، والتعليم التقني فرج خليل، المختطفين على يد "مجموعة مسلحة خارجة على القانون"، وفقًا لباشاغا.

وأضاف باشاغا: "سنباشر بدراسة كل الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون".