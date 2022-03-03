شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي»: ميزة تستنزف بطارية الآيفون.. 4 خطوات لإلغاء التفعيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الخبير التقني سالم الحربي إنه يوجد ميزة في أجهزة آيفون من الأفضل عدم تفعيلها لأنها تسحب بطارية الجهاز. وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الميزة تسمى “الحركة واللياقة”، والكثير ما يستفيد منها وتتسبب في السحب من البطارية. ونشر الحربي، خطوات إلغاء تفعيل هذه الميزة كالتالي: 1- الدخول على الإعدادات 2- الخصوصية 3- الحركة واللياقة 4- نضغط على إلغاء

كانت هذه تفاصيل خبر «الحربي»: ميزة تستنزف بطارية الآيفون.. 4 خطوات لإلغاء التفعيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.