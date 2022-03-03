شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر المنطقة الشمالية: شبه انعدام الرؤية وتساقط البرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة المطرية متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن شبه انعدام الرؤية وتساقط البرد، وتشمل الحالة المنطقة الشرقية (القيصومة ـ حفر الباطن).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحا.