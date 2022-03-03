شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: انعدام الرؤية في المنطقة الشمالية بسبب العواصف الرملية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس في الحدود الشمالية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، عواصف رملية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، معها تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الحدود الشمالية (العويقيلة ـ عرعر).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة.