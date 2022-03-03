شكرا لقرائتكم خبر عن 50,000 ريال ومجوهرات ومصوغات ذهبية.. الإطاحة بسودانيين سلبا منازل في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة استردت مبلغ 50,000 ريال ومجوهرات ومصوغات ذهبية، والقبض على سارقيها (مقيامان من الجنسية السودانية) إثر سلبهما منازل والاستيلاء عليها. وأوضح أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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