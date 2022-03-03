شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب الإفصاح عن المكافآت الجامعية ضمن الدخل؟ حساب المواطن يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب على الطلاب الإفصاح عن المكافآت الجامعية ضمن الدخل.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه :”أنا طالب جامعي وليس لدي وظيفة حاليا هل يتم الإفصاح عن المكافآت المالية التي يتم الحصول عليها؟

وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله “وعليكم السلام، يتم إختيار الحالة الوظيفية (طالب)، وفي حال وجود مكافأة جامعية لابد من الإفصاح عنها نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.