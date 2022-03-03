شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع أول أيام شهر رمضان وعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، إن شهر رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسًا، وهما شهر شعبان الذي يسميه العامة بالقصير، نظرًا لشوق الناس لشهر رمضان وشهر شوال الطويل.

وأضاف “الزعاق” خلال فقرة برنامجه “التقويم” الذي يقدمه يوميًا على قناة “العربية”، أن إحساس البشر بمرور الوقت والزمن يختلف حسب شعور كل إنسان وظروفه وحالته من حزن وفرح، مشيرًا إلى أن المريض والمسجون والمهموم يشعر بعدم مرور الوقت، بخلاف السعيد الذي يشعر بمرور الوقت سريعًا.

وتوقع “الزعاق”، أن يكون شهر شعبان 29 يومًا، وأن أول رمضان سيكون يوم السبت الموافق 2 أبريل، وعدته 30 يومًا، وأن يوم الإثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.