شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تعديل اسم المستخدم في «منصة أبشر»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر، أنه لا يمكن تعديل اسم المستخدم في التطبيق، موضحة أنه يمكن إدخال رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

جاء ذلك في رد من المنصة، على سؤال مغردة قالت فيه “كيف أغير اسم مستخدم أبشر عدلوها لي وخلوها برقم الهوية؟

وأجابت منصة أبشر بقولها “الأخت الكريمة، لا يمكن تعديل اسم المستخدم علماً بانه يمكنك ادخال رقم الهوية في حقل اسم المستخدم”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر أنه يمكن تفعيل حساب المستخدم من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالأحوال المدنية أو الجوازات، في حالة تعطل أجهزة البصمة.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مواطن استفسر بشأن كيفية التعامل وتفعيل أبشر لعامل بسبب تعطل أجهزة البصمة؟

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، يمكنك التفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالأحوال المدنية أو الجوازات أو من خلال حسابك البنكي ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط المرفق(اضغط هنا).