شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية والجيش الباكستاني «الصمصام 8» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اختتمت اليوم مناورات التمرين المشترك ” الصمصام 8″ بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني بجمهورية باكستان الإسلامية.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة لتمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني، تجسيداً للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، و تتويجاً للتوجيهات في استمرار وتطوير أعمال التنسيق، والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات، وتنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، الذي سيسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.

يذكر أن تمرين ” الصمصام 7 ” هدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.

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