شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مواطنين ومقيمًا سلبوا هنديًا في «القصيم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لسلبهم مقيما من الجنسية الهندية مبلغا ماليا باستخدام مركبة بلوحات مسروقة. وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة “القصيم”، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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