شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة غبار وأتربة تتسبب في تدني الرؤية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق خلال الساعات القليلة المقبلة. وتوقعت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار تأثر منطقتي الحدود الشمالية والجوف بالعواصف الترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية. وأضاف المركز الوطني للأرصاد: “تتأثر مناطق حائل والقصيم والأجزاء الغربية للرياض وشمال الشرقية بالأتربة المثارة”.

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