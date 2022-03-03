شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الإعلامي أحمد هزازي بسكتة قلبية مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفى مساء اليوم الخميس، الإعلامي أحمد إبراهيم هزازي نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

أعلن ذلك أصدقاء وزملاء الإعلامي الراحل وصفحات مهتمة بنقل أخبار “المدينة المنورة”، حيث قالت إحدى الصفحات :” انتقل إلى رحمه الله قبل قليل رمز من رموز المدينة الأخ والإعلامي أحمد ابراهيم هزازي بوفاة طبيعية وإنا لله وإنا إلية راجعون”، مشيرة إلى أن الصلاة على الاعلامي الراحل ستقام غدًا بعد صلاة الجمعة، بالمسجد النبوي الشريف.

وقال أحد الناعين :” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز والصديق الوفي # أحمد هزازي غفر الله لك يا صاحبي وأبدلك بالفردوس الأعلى من الجنة وربط على قلب أهلك ومحبيك”.

وقال آخر :” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى الإعلامي أحمد هزازي حيث وافته المنية مساء يوم الخميس ٢٠٢٢/٣/٣م، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه والهمنا الصبر والسلوان في وفاته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونرصد لكم عدد من تغريدات النعي: