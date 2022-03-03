شكرا لقرائتكم خبر عن “البيئة”: نسعى لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الوزارة للزراعة مذكرة تفاهم بين شركتين مختصتين بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض لنقل وتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إن الوزارة تسعى لتوطين وتطوير صناعة الأدوية واللقاحات البيطرية وأطقم التشخيص البيطرية بالمملكة، حتى يتم سد الحاجة المحلية من أجل حماية مقدرات البلاد من الثروة الحيوانية بهدف الإسهام في الأمن الغذائي والصحة العامة.
وتضمنت مذكرة التفاهم تفاصيل مراحل توطين صناعة اللقاحات البيطرية عن طريق البدء بتعبئة وتغليف المنتجات البيطرية في المصنع الكائن في المدينة الصناعية الثالثة بمنطقة الرياض، متبوعة بالتعبئة ثم التصنيع الكامل.
وتهدف الشركة السعودية للقاحات الطبية إلى تطوير وتصنيع جميع اللقاحات البيطرية في المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
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