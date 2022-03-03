القبض على مقيم باكستاني بحوزته مادة الشبو المخدر بالرياض

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت مديرية مكافحة المخدرات، من ضبط (1.2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة مقيم باكستاني في الرياض. وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (1.2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض. وأوضح أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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