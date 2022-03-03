شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ 23 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة ومأرب.. وتدمير 17 آلية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قواتالتحالف، اليوم، تنفيذ 23 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.
وكانت قوات التحالف، قد أعلنت يوم أمس، عن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في حجة خلال 24 ساعة.
وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير 12 آلية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
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